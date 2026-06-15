Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Folge 16: Gegen die Zeit
42 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12
Als auch Melindas Freundin Andrea eines Tages mit einem Geist Kontakt hat, findet Melinda heraus, dass es sich dabei um Andreas früheren Arbeitskollegen Dennis handelt, der beim Bergsteigen abgestürzt ist. Seither liegt er im Koma, war bereits mehrmals klinisch tot und wurde mehrfach von den Ärzten reanimiert. Immer, wenn er gestorben war, hatte sein Geist Kontakt zu Andrea aufgenommen, um Hilfe zu suchen, denn Dennis' Bruder Charlie wird noch immer in den Bergen vermisst ...
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: 2005 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 2: 2006 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 3: 2007 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 4: 2008 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 5: 2009 ABC/ABC Studios. All rights reserved.
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