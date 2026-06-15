Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Gegen die Zeit

DisneyStaffel 1Folge 16vom 15.06.2026
Gegen die Zeit

Gegen die ZeitJetzt kostenlos streamen

Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Folge 16: Gegen die Zeit

42 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12

Als auch Melindas Freundin Andrea eines Tages mit einem Geist Kontakt hat, findet Melinda heraus, dass es sich dabei um Andreas früheren Arbeitskollegen Dennis handelt, der beim Bergsteigen abgestürzt ist. Seither liegt er im Koma, war bereits mehrmals klinisch tot und wurde mehrfach von den Ärzten reanimiert. Immer, wenn er gestorben war, hatte sein Geist Kontakt zu Andrea aufgenommen, um Hilfe zu suchen, denn Dennis' Bruder Charlie wird noch immer in den Bergen vermisst ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Disney
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Alle 5 Staffeln und Folgen