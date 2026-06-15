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Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Der unsichtbare Freund

DisneyStaffel 1Folge 2vom 15.06.2026
Der unsichtbare Freund

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Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Folge 2: Der unsichtbare Freund

41 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12

Gerade, als Jims Mutter ihren Besuch angekündigt hat, taucht bei Melinda der Geist eines verstorbenen Kindes auf. Der sechsjährige Kenny wurde vom Zug überfahren, weiß aber nicht, dass er tot ist und sucht nach seiner Mutter. Kelly hat die schwere Aufgabe, mit Kennys Mutter darüber zu sprechen und ihr klar zu machen, dass sie ihm helfen muss, friedlich in die andere Welt hinüberzugehen. Der Besuch ihrer Schwiegermutter wird durch all das natürlich empfindlich gestört ...

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