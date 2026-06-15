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Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Ein zweites Leben

DisneyStaffel 1Folge 4vom 15.06.2026
Ein zweites Leben

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Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Folge 4: Ein zweites Leben

41 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12

Weil Gwen den Tod ihres Verlobten nicht verkraftet, versucht sie, sich umzubringen, wird aber von Melinda und Jim gerettet, die gerade bei Gwens Nachbarin zu Gast sind. So lernt Melinda Gwen kennen und erfährt, dass diese ständig vom Geist ihres verstorbenen Verlobten Conor begleitet wird. Melinda versucht, Kontakt zu Conor aufzunehmen und ihn davon zu überzeugen, ins Jenseits hinüberzugehen. Doch Conor, der Organspender war, will zuvor erfahren, wer sein Herz bekommen hat ...

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