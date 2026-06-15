Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Folge 4: Ein zweites Leben
41 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12
Weil Gwen den Tod ihres Verlobten nicht verkraftet, versucht sie, sich umzubringen, wird aber von Melinda und Jim gerettet, die gerade bei Gwens Nachbarin zu Gast sind. So lernt Melinda Gwen kennen und erfährt, dass diese ständig vom Geist ihres verstorbenen Verlobten Conor begleitet wird. Melinda versucht, Kontakt zu Conor aufzunehmen und ihn davon zu überzeugen, ins Jenseits hinüberzugehen. Doch Conor, der Organspender war, will zuvor erfahren, wer sein Herz bekommen hat ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Walt Disney Company Germany GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren