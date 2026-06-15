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Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Die Heimkehr

DisneyStaffel 1Folge 6vom 15.06.2026
Die Heimkehr

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Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Folge 6: Die Heimkehr

43 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12

Der Geist des verstorbenen Jason nimmt Kontakt zu Melinda auf. Es handelt sich um einen Jungen, der erst mit 17 Jahren erfuhr, dass er adoptiert wurde und starb, bevor er seine leibliche Mutter finden konnte. Es gelingt Melinda, Jasons leibliche Mutter Fran aufzuspüren. Doch diese ist nicht bereit, sich mit Jason in Verbindung zu setzen, sondern will die Vergangenheit verdrängen ...

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