Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Folge 9: Der rote Handschuh
43 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12
Melinda hört Stimmen aus dem Jenseits, die zum Kommunizieren elektronische Frequenzen verwenden. Obwohl es für sie sehr anstrengend ist und ihr Kopfschmerzen bereitet, diese Stimmen zu hören, versucht sie, den Verstorbenen mit deren jeweiligen Anliegen zu helfen ... Unterdessen erhalten sie und Jim Besuch von Jims Mutter Faith, die ihren neuen Freund Ellis vorstellen möchte. Kein einfaches Treffen, denn Jim ist von Anfang an eifersüchtig und gegen Ellis eingestellt ...
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2: 2006 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 3: 2007 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 4: 2008 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 1: 2005 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 5: 2009 ABC/ABC Studios. All rights reserved.
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