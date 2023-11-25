Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die zweite Chance

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 41vom 25.11.2023
Folge 41: Die zweite Chance

23 Min.Folge vom 25.11.2023Ab 6

Jake Kong Jr., Eddie Spencer Jr. und der Affe Tracy nehmen zusammen mit ihren Freunden den Kampf gegen den skrupellosen Prime Evil auf. Dieser hält die Geisterjäger zusammen mit seinen Gefolgsleuten in Schach.

ProSieben MAXX
