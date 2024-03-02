Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 1Folge 55vom 02.03.2024
Folge 55: Verbindungen

23 Min.Folge vom 02.03.2024Ab 6

Bauarbeiter im afrikanischen Dschungel werden von dem gewaltigen Naturgeist Voodon angegriffen. Als die Ghostbusters eingreifen wollen, müssen sie erkennen, dass Voodon nur seine Heimat schützen wollte. Doch Prime Evil will sich die Kräfte Voodons zunutze machen. Wird sich Voodon auf die Seite der guten Geister schlagen?

ProSieben MAXX
