Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Global Gladiators

Spektakuläre Action

ProSiebenStaffel 1Folge 2vom 08.06.2017
Spektakuläre Action

Spektakuläre ActionJetzt kostenlos streamen

Global Gladiators

Folge 2: Spektakuläre Action

109 Min.Folge vom 08.06.2017Ab 12

Für spektakuläre Action sorgt heute der "Truck Walk": Inmitten der Salzpfanne in der südlichen Kalahari-Wüste bei Koes müssen die Promis bei über 40 Grad von Autodach zu Autodach springen - und sich dabei Begriffe merken. Schaffen es Raúl Richter, Ulf Kirsten, Lilly Becker und Larissa Marolt aus dem roten Team, Team blau - Oliver Pocher, Nadine Angerer, Pietro Lombardi und Mario Galla - zu schlagen?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Global Gladiators
ProSieben
Global Gladiators

Global Gladiators

Alle 2 Staffeln und Folgen