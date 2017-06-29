Zwischen Ausrastern und AbschiedenJetzt kostenlos streamen
Global Gladiators
Folge 5: Zwischen Ausrastern und Abschieden
91 Min.Folge vom 29.06.2017Ab 12
Die letzten fünf Gladiatoren starten in eine neue Woche und man könnte fast denken, dass langsam Ruhe im Container einkehrt. Aber soweit lässt es Powerfrau Lilly erst gar nicht kommen, denn sie sorgt mal wieder für ordentlich Aufregung in Afrika!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick