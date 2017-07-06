Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 6vom 06.07.2017
90 Min.Folge vom 06.07.2017Ab 12

Endspurt für Lilly Becker, Nadine Angerer und Oliver Pocher: Nach über vier Wochen quer durch Namibia und mehr als 4.000 zurückgelegten Kilometern stehen die "Global Gladiators" am Ende ihres Afrika-Abenteuers. In 100 Metern Höhe über einem reißenden Fluss bei den Victoria Falls in Sambia fällt die Entscheidung in der letzten und wohl spektakulärsten Challenge.

