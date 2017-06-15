Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 3vom 15.06.2017
Folge 3: Zwischen Party und Pannen

110 Min.Folge vom 15.06.2017Ab 12

Die heute alles entscheidende Challenge findet zwischen riesigen Dünenlandschaften statt. Ein Team fährt kleine, ferngesteuerte Autos. Das andere Team sitzt in einem Monstertruck und muss die Mini-Trucks überfahren. Mit Karacho machen sich die Teams ans Werk - und zerstören insgesamt 19 Mini-Trucks ...

ProSieben
