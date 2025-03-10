Langeweile-Blues / WelpenliebeJetzt kostenlos streamen
Glücklicher Fred
Folge 1: Langeweile-Blues / Welpenliebe
26 Min.Folge vom 10.03.2025
Brains langweilt sich. Fred hilft ihr, eine neue Beschäftigung zu finden, und sie verliebt sich in Tennis! Während sie weg ist, öffnet Fred eine Kiste mit Dingen, die er für Spielzeug hält, aber in Wirklichkeit handelt es sich um eine echte Armee kleiner außerirdischer Schiffe, die umherfliegen und das Labor angreifen. Brains bekämpft sie in einem Tennisschlägerkampf bis zum Ende.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick