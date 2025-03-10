Freitag wird zurückgerufen / Freds SpielJetzt kostenlos streamen
Glücklicher Fred
Folge 16: Freitag wird zurückgerufen / Freds Spiel
26 Min.Folge vom 10.03.2025
Brains wird informiert, dass Freitag zurückgerufen und durch eine überlegene formwandelnde Roboterwaffe ersetzt wird. Fred überzeugt Brains, dabei zu helfen, Freitag von einem futuristischen Schrottplatz zu holen, weil Freitag auch ein Freund ist. Währenddessen versucht der neue Roboter, sie zu jagen und aufzuhalten.
