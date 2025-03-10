König der Kanalbären / Stinkende PrinzessinJetzt kostenlos streamen
Glücklicher Fred
Folge 10: König der Kanalbären / Stinkende Prinzessin
26 Min.Folge vom 10.03.2025
Fred hätte nicht mit dem Fußballpokal seines Vaters spielen sollen. Als dieser in den Abwasserkanal fällt, machen sich Fred und Friday auf die Suche danach. Dabei begegnen sie einer alten Rasse von „Kanalbären“, die Fred zu ihrem König machen und ihn anschließend zu ihrem Abendessen machen.
