Der Tag, an dem die Jungs stillstanden / MausefalleJetzt kostenlos streamen
Glücklicher Fred
Folge 9: Der Tag, an dem die Jungs stillstanden / Mausefalle
26 Min.Folge vom 10.03.2025
Brains versteht nicht, was Freds neueste Leidenschaft so anziehend macht: Monster Mud Trucking. Friday lässt seinen Schlammtraum wahr werden, ohne zu ahnen, dass sie die bösen Dirt Demons wecken würden, die wütend darüber sind, dass die Menschen sie wie … Dreck behandeln! Brains rettet alle Jungs davor, zu Schlammstatuen zu werden, indem er lernt, das Schlammtrucking zu lieben.
