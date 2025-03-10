Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Tag, an dem die Jungs stillstanden / Mausefalle

StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 9vom 10.03.2025
26 Min.Folge vom 10.03.2025

Brains versteht nicht, was Freds neueste Leidenschaft so anziehend macht: Monster Mud Trucking. Friday lässt seinen Schlammtraum wahr werden, ohne zu ahnen, dass sie die bösen Dirt Demons wecken würden, die wütend darüber sind, dass die Menschen sie wie … Dreck behandeln! Brains rettet alle Jungs davor, zu Schlammstatuen zu werden, indem er lernt, das Schlammtrucking zu lieben.

