Körbchen Hase / Flaschenschläger
Glücklicher Fred
Folge 8: Körbchen Hase / Flaschenschläger
25 Min.Folge vom 10.03.2025
Fred verhandelt mit der Mädchen-Basketballmannschaft, damit Brains in die Mannschaft aufgenommen wird. Im Gegenzug willigt er ein, das Hasenmaskottchen der Mannschaft zu sein, und zwingt Friday in ein Paar Super-Springschuhe. Sein Outfit erweist sich als nützlich, als Brains seine Hilfe braucht, um ein riesiges Weltraumhuhn einzufangen.
