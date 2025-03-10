Agent Alpha Eins / Wissenschaft unfairJetzt kostenlos streamen
Glücklicher Fred
Folge 3: Agent Alpha Eins / Wissenschaft unfair
25 Min.Folge vom 10.03.2025
Der Super Commander befiehlt Brains, ein besonderes Mitglied der Protectors bei sich aufzunehmen, Agent Alpha One – ein fescher Agent, den Brains bewundert – der sich jedoch sowohl als Hochstapler, Problemlöser und … als Schauspieler entpuppt?
