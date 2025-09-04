Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Good Luck Guys

Partner:innentausch: Diese Veränderung sorgt für Turbulenzen!

JoynStaffel 3Folge 14vom 04.09.2025
Partner:innentausch: Diese Veränderung sorgt für Turbulenzen!

Partner:innentausch: Diese Veränderung sorgt für Turbulenzen!Jetzt kostenlos streamen

Good Luck Guys

Folge 14: Partner:innentausch: Diese Veränderung sorgt für Turbulenzen!

50 Min.Folge vom 04.09.2025Ab 12

Was hat diese Survival-Show mit einem Swinger-Club gemeinsam? Bisher nichts, aber jetzt werden die Partner:innen getauscht! Team Pink hat die Macht und darf zwei andere Teams durchmischen. Dabei trifft es zwei besonders enge Duos. Die Enttäuschung sitzt tief - und das Vermissen ist groß. Können sich die neuen Teams sortieren und als starke Konkurrenz auftreten? Nach dem ersten Schock geht es am Strand heiß her. Bei einer Party werden nicht nur Füße geleckt, sondern auch wild geknutscht.

Weitere Folgen in Staffel 3

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Good Luck Guys
Joyn
Good Luck Guys

Good Luck Guys

Alle 3 Staffeln und Folgen