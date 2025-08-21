Krachende Niederlage und knallharte Gegner:innenJetzt kostenlos streamen
Good Luck Guys
Folge 7: Krachende Niederlage und knallharte Gegner:innen
45 Min.Folge vom 21.08.2025Ab 12
Jetzt beginnt die Lagerbildung! Die Adventurer vom Lost Beach sind ganz schlecht auf die Erfolgsverwöhnten vom Secret Beach zu sprechen. Die Fronten verhärten sich, als beide Lager zum Pearl Game aufeinandertreffen - und ein Team rekordverdächtig schnell verliert. Aber wie heißt es so schön: Nach dem Spiel ist vor dem Spiel - und der Konkurrenzkampf hört nicht auf. Ein neues Spiel wird angekündigt. Können die Bewohner des Lost Beach die Black Pearl zu ihrem Vorteil einsetzen?
