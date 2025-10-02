Zum Inhalt springenBarrierefrei
45 Min.Folge vom 02.10.2025Ab 12

Endlich ist das große Finale da! Nach den Entbehrungen, den Streitigkeiten und auch der Freundschaft am Lost Beach sehnen die Adventurer das Ende herbei. Drei Teams treten gegeneinander an. Alle hoffen auf das Preisgeld und sind bereit, alles zu geben. Wirklich alles? Beim Anblick der Spinnen und Skorpione sind sich die Adventurer nicht mehr ganz so sicher. Es fließen Tränen und allen ist der Ekel anzusehen. Und dann muss auch noch Feuer gemacht werden. Wer gewinnt das große Finale?

