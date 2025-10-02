In Flammen und Insekten: Das große FinaleJetzt kostenlos streamen
Good Luck Guys
Folge 20: In Flammen und Insekten: Das große Finale
45 Min.Folge vom 02.10.2025Ab 12
Endlich ist das große Finale da! Nach den Entbehrungen, den Streitigkeiten und auch der Freundschaft am Lost Beach sehnen die Adventurer das Ende herbei. Drei Teams treten gegeneinander an. Alle hoffen auf das Preisgeld und sind bereit, alles zu geben. Wirklich alles? Beim Anblick der Spinnen und Skorpione sind sich die Adventurer nicht mehr ganz so sicher. Es fließen Tränen und allen ist der Ekel anzusehen. Und dann muss auch noch Feuer gemacht werden. Wer gewinnt das große Finale?
