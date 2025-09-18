Zwischen Exit und Emotionen: Friendzone, Familien-Glück und Spiel-PechJetzt kostenlos streamen
Good Luck Guys
Folge 17: Zwischen Exit und Emotionen: Friendzone, Familien-Glück und Spiel-Pech
43 Min.Folge vom 18.09.2025Ab 12
Am Lost Beach gibt es eine wahre Achterbahn der Gefühle. Nach einem Streit bei Team Pink gibt es eine Versöhnung. Bei Germaine und Gaby werden die Fronten geklärt und aus Liebe wird Freundschaft. Ist die Romanze wirklich vorbei? Außerdem erforschen die Adventurer ihr Innerstes. Beim Exit gibt es Tränen und Verzweiflung. Aber auch am Lost Beach wird es emotional: Als Mischa Anna von seiner Familie erzählt, überkommt ihn das Heimweh - und auch Anna bekommt feuchte Augen. Wie berührend!
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick