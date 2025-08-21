Zum Inhalt springenBarrierefrei
Good Luck Guys

Tiere krabbeln und Menschen kabbeln: Bei der Ekel-Challenge fliegen die Fetzen!

Staffel 3Folge 8vom 21.08.2025
Tiere krabbeln und Menschen kabbeln: Bei der Ekel-Challenge fliegen die Fetzen!

Tiere krabbeln und Menschen kabbeln: Bei der Ekel-Challenge fliegen die Fetzen!

Good Luck Guys

Folge 8: Tiere krabbeln und Menschen kabbeln: Bei der Ekel-Challenge fliegen die Fetzen!

44 Min.Folge vom 21.08.2025Ab 12

Am Lost Beach geht alles Schlag auf Schlag: Ein nächstes Spiel fordert den Adventurern so einiges ab! Es wird eklig - und es wird stressig. Trotzdem geben die Teams alles, um ihr Hungergefühl mit den gewonnenen Perlen stillen zu können. Weder glitschige Aale noch beißende Maden können die ehrgeizigen Adventurer von ihrem Ziel abbringen. Nach dem Spiel folgt die nächste Überraschung: Ein Umzug steht an - und dieser dürfte den Adventurern von dem Secret Beach so gar nicht gefallen!

Weitere Folgen in Staffel 3

