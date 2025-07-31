Zum Inhalt springenBarrierefrei
Good Luck Guys

Staffel 3Folge 3vom 31.07.2025
44 Min.Folge vom 31.07.2025Ab 12

10 Reality-Stars ohne VIP-Komfort kämpfen ums Überleben! Nach der ersten Nacht, in der sich pikante Pärchenkonstellationen andeuten, brodelt es. Ein harmloser Dschungel-Ausflug endet im Zoff, als Julius Gabby provoziert. Schmuggel-Vorwürfe verschärfen die Lage zusätzlich. Doch es gibt Hoffnung: Eine Expedition winkt mit dem Protektor, der vor der ersten Eliminierung schützt. Nur zwei Teams dürfen teilnehmen. Wer sichert sich den begehrten Vorteil und entgeht dem Rauswurf?

