Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Grill Club - Der Grill-Roadtrip durch die Schweiz

Kochen im Kanton Jura mit der Wunderpflanze Raps

SAT.1Staffel 3Folge 3vom 11.06.2023
Kochen im Kanton Jura mit der Wunderpflanze Raps

Kochen im Kanton Jura mit der Wunderpflanze RapsJetzt kostenlos streamen

Grill Club - Der Grill-Roadtrip durch die Schweiz

Folge 3: Kochen im Kanton Jura mit der Wunderpflanze Raps

16 Min.Folge vom 11.06.2023Ab 12

Im Kanton Jura erfährt Sandro, dass man Raps nicht nur als Öl konsumieren kann - auch die Pflanze an sich ist essbar. Dazu erhält er ein grill-untypisches Stück Fleisch, das ihn vor einige Herausforderungen stellt.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Grill Club - Der Grill-Roadtrip durch die Schweiz
SAT.1
Grill Club - Der Grill-Roadtrip durch die Schweiz

Grill Club - Der Grill-Roadtrip durch die Schweiz

Alle 5 Staffeln und Folgen