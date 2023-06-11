Kochen im Kanton Jura mit der Wunderpflanze RapsJetzt kostenlos streamen
Grill Club - Der Grill-Roadtrip durch die Schweiz
Folge 3: Kochen im Kanton Jura mit der Wunderpflanze Raps
16 Min.Folge vom 11.06.2023Ab 12
Im Kanton Jura erfährt Sandro, dass man Raps nicht nur als Öl konsumieren kann - auch die Pflanze an sich ist essbar. Dazu erhält er ein grill-untypisches Stück Fleisch, das ihn vor einige Herausforderungen stellt.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick