Grill Club - Der Grill-Roadtrip durch die Schweiz

Rindshuftspiesse und geräuchertes Carne Cruda in Zürich

SAT.1Staffel 3Folge 5vom 21.06.2023
Folge 5: Rindshuftspiesse und geräuchertes Carne Cruda in Zürich

16 Min.Folge vom 21.06.2023Ab 12

In der Nähe seiner Heimatstadt Zürich besucht Sandro YASAI, die grösste Vertical Farm der Schweiz. Er erfährt, wie auf kleinem Raum in einem Industriegebäude viel wachsen kann und das ganz ohne Erde. Am Grill kreiert er anschliessend gleich mehrere Gerichte.

