Rindshuftspiesse und geräuchertes Carne Cruda in ZürichJetzt kostenlos streamen
Grill Club - Der Grill-Roadtrip durch die Schweiz
Folge 5: Rindshuftspiesse und geräuchertes Carne Cruda in Zürich
16 Min.Folge vom 21.06.2023Ab 12
In der Nähe seiner Heimatstadt Zürich besucht Sandro YASAI, die grösste Vertical Farm der Schweiz. Er erfährt, wie auf kleinem Raum in einem Industriegebäude viel wachsen kann und das ganz ohne Erde. Am Grill kreiert er anschliessend gleich mehrere Gerichte.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick