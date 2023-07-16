Die Grill-Kreation im Aargau: Kalbssteak mit Whisky-MarinadeJetzt kostenlos streamen
Grill Club - Der Grill-Roadtrip durch die Schweiz
Folge 7: Die Grill-Kreation im Aargau: Kalbssteak mit Whisky-Marinade
16 Min.Folge vom 16.07.2023Ab 12
Im "Käsers Schloss" im Aargau warten rund 50 verschiedene selbstgebrannte Schnäpse und Whiskysorten auf Sandro. Vor Ort mischt sich Sandro seinen eigenen Blend, passend zur zweiten Hauptzutat für sein Grillgericht: einem Kalbssteak.
