Grill Club - Der Grill-Roadtrip durch die Schweiz

Die Grill-Kreation im Aargau: Kalbssteak mit Whisky-Marinade

SAT.1Staffel 3Folge 7vom 16.07.2023
16 Min.Folge vom 16.07.2023Ab 12

Im "Käsers Schloss" im Aargau warten rund 50 verschiedene selbstgebrannte Schnäpse und Whiskysorten auf Sandro. Vor Ort mischt sich Sandro seinen eigenen Blend, passend zur zweiten Hauptzutat für sein Grillgericht: einem Kalbssteak.

SAT.1
