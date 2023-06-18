Cordon Bleu mit Speisepilzen aus BaselJetzt kostenlos streamen
Grill Club - Der Grill-Roadtrip durch die Schweiz
Folge 4: Cordon Bleu mit Speisepilzen aus Basel
16 Min.Folge vom 18.06.2023Ab 12
Schweinsnierstück und hochwertige Speisepilze aus einem Keller mitten in Basel sind Sandros heutige Zutaten. Daraus kreiert er an einem aussergewöhnlichen Grillplatz direkt vor einem alten Schiffswrack sein Grillmenü.
