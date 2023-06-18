Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Grill Club - Der Grill-Roadtrip durch die Schweiz

Cordon Bleu mit Speisepilzen aus Basel

SAT.1Staffel 3Folge 4vom 18.06.2023
Cordon Bleu mit Speisepilzen aus Basel

Cordon Bleu mit Speisepilzen aus BaselJetzt kostenlos streamen

Grill Club - Der Grill-Roadtrip durch die Schweiz

Folge 4: Cordon Bleu mit Speisepilzen aus Basel

16 Min.Folge vom 18.06.2023Ab 12

Schweinsnierstück und hochwertige Speisepilze aus einem Keller mitten in Basel sind Sandros heutige Zutaten. Daraus kreiert er an einem aussergewöhnlichen Grillplatz direkt vor einem alten Schiffswrack sein Grillmenü.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Grill Club - Der Grill-Roadtrip durch die Schweiz
SAT.1
Grill Club - Der Grill-Roadtrip durch die Schweiz

Grill Club - Der Grill-Roadtrip durch die Schweiz

Alle 5 Staffeln und Folgen