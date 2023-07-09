Hirschrücken im Roggenteig im Val MüstairJetzt kostenlos streamen
Grill Club - Der Grill-Roadtrip durch die Schweiz
Folge 6: Hirschrücken im Roggenteig im Val Müstair
16 Min.Folge vom 09.07.2023Ab 12
Seine heutige Reise führt Sandro nach Val Müstair, zur ältesten noch funktionstüchtigen Mühle der Schweiz. Auf dem uralten Mühlstein mahlt Sandro das Mehl für sein Grillgericht gleich selbst. Als weitere Zutat erhält er einen köstlichen Hirschrücken.
