Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Grill Club - Der Grill-Roadtrip durch die Schweiz

Hirschrücken im Roggenteig im Val Müstair

SAT.1Staffel 3Folge 6vom 09.07.2023
Hirschrücken im Roggenteig im Val Müstair

Hirschrücken im Roggenteig im Val MüstairJetzt kostenlos streamen

Grill Club - Der Grill-Roadtrip durch die Schweiz

Folge 6: Hirschrücken im Roggenteig im Val Müstair

16 Min.Folge vom 09.07.2023Ab 12

Seine heutige Reise führt Sandro nach Val Müstair, zur ältesten noch funktionstüchtigen Mühle der Schweiz. Auf dem uralten Mühlstein mahlt Sandro das Mehl für sein Grillgericht gleich selbst. Als weitere Zutat erhält er einen köstlichen Hirschrücken.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Grill Club - Der Grill-Roadtrip durch die Schweiz
SAT.1
Grill Club - Der Grill-Roadtrip durch die Schweiz

Grill Club - Der Grill-Roadtrip durch die Schweiz

Alle 5 Staffeln und Folgen