Sandro Zinggeler unterwegs im Berner Oberland
Grill Club - Der Grill-Roadtrip durch die Schweiz
Folge 1: Sandro Zinggeler unterwegs im Berner Oberland
16 Min.Folge vom 26.05.2024Ab 12
Im Berner Oberland geht es für Sandro Zinggeler hoch hinaus. Über Stock und Stein macht er sich auf den Weg zu einer Alm und entdeckt, wie traditioneller Ziegenkäse hergestellt wird. Auf den Schweizer Spitzenkoch wartet nicht nur Käse, sondern auch eine weitere Herausforderung.
