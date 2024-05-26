Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Grill Club - Der Grill-Roadtrip durch die Schweiz

Sandro Zinggeler unterwegs im Berner Oberland

SAT.1Staffel 4Folge 1vom 26.05.2024
Sandro Zinggeler unterwegs im Berner Oberland

Sandro Zinggeler unterwegs im Berner OberlandJetzt kostenlos streamen

Grill Club - Der Grill-Roadtrip durch die Schweiz

Folge 1: Sandro Zinggeler unterwegs im Berner Oberland

16 Min.Folge vom 26.05.2024Ab 12

Im Berner Oberland geht es für Sandro Zinggeler hoch hinaus. Über Stock und Stein macht er sich auf den Weg zu einer Alm und entdeckt, wie traditioneller Ziegenkäse hergestellt wird. Auf den Schweizer Spitzenkoch wartet nicht nur Käse, sondern auch eine weitere Herausforderung.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Grill Club - Der Grill-Roadtrip durch die Schweiz
SAT.1
Grill Club - Der Grill-Roadtrip durch die Schweiz

Grill Club - Der Grill-Roadtrip durch die Schweiz

Alle 5 Staffeln und Folgen