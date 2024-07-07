Zum Inhalt springenBarrierefrei
Grill Club - Der Grill-Roadtrip durch die Schweiz

Sandro im tiefen Süden der Schweiz: Staffelfinale im Tessin

SAT.1Staffel 4Folge 7vom 07.07.2024
Folge 7: Sandro im tiefen Süden der Schweiz: Staffelfinale im Tessin

16 Min.Folge vom 07.07.2024Ab 12

Im Staffelfinale begibt sich Sandro in die tiefen Süden der Schweiz. Im Tessin wartet auf Sandro eine der ältesten Mühlen der Schweiz. Dort erfährt er mehr über die Produktion von Polenta und muss ein letztes Mal seine Grillkünste unter Beweis stellen.

