Grill Club - Der Grill-Roadtrip durch die Schweiz
Folge 7: Sandro im tiefen Süden der Schweiz: Staffelfinale im Tessin
16 Min.Folge vom 07.07.2024Ab 12
Im Staffelfinale begibt sich Sandro in die tiefen Süden der Schweiz. Im Tessin wartet auf Sandro eine der ältesten Mühlen der Schweiz. Dort erfährt er mehr über die Produktion von Polenta und muss ein letztes Mal seine Grillkünste unter Beweis stellen.
