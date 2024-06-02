Sandro Zinggeler in der waadtländischen Salzmine in BexJetzt kostenlos streamen
Grill Club - Der Grill-Roadtrip durch die Schweiz
Folge 2: Sandro Zinggeler in der waadtländischen Salzmine in Bex
16 Min.Folge vom 02.06.2024Ab 12
Es geht tief in den Berg hinein. Auf Sandro Zinggeler wartet eine spezielle Zutat aus der waadtländischen Salzmine in Bex. Der Koch wird auf der Suche nach dieser durch die eindrucksvollen Tiefen der Salzmine geführt.
