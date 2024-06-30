Zum Inhalt springenBarrierefrei
Grill Club - Der Grill-Roadtrip durch die Schweiz

Sandro Zinggeler unterwegs im Kanton Aargau

SAT.1Staffel 4Folge 6vom 30.06.2024
Sandro Zinggeler unterwegs im Kanton Aargau

Grill Club - Der Grill-Roadtrip durch die Schweiz

Folge 6: Sandro Zinggeler unterwegs im Kanton Aargau

16 Min.Folge vom 30.06.2024Ab 12

Sandro Zinggeler zieht es in den Kanton Aargau. Dort wird er mit einer exotischen Frucht überrascht. Es ist ungewöhnlich, dass Wassermelonen im Aargau angebaut werden. Umso schwieriger ist es für den Koch, damit ein schmackhaftes Grill-Gericht zu kreieren.

