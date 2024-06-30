Sandro Zinggeler unterwegs im Kanton AargauJetzt kostenlos streamen
Grill Club - Der Grill-Roadtrip durch die Schweiz
Folge 6: Sandro Zinggeler unterwegs im Kanton Aargau
16 Min.Folge vom 30.06.2024Ab 12
Sandro Zinggeler zieht es in den Kanton Aargau. Dort wird er mit einer exotischen Frucht überrascht. Es ist ungewöhnlich, dass Wassermelonen im Aargau angebaut werden. Umso schwieriger ist es für den Koch, damit ein schmackhaftes Grill-Gericht zu kreieren.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick