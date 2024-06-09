Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Grill Club - Der Grill-Roadtrip durch die Schweiz

Sandro Zinggeler unterwegs im Val d`Isere im Kanton Neuenburg

SAT.1Staffel 4Folge 3vom 09.06.2024
Sandro Zinggeler unterwegs im Val d`Isere im Kanton Neuenburg

Sandro Zinggeler unterwegs im Val d`Isere im Kanton NeuenburgJetzt kostenlos streamen

Grill Club - Der Grill-Roadtrip durch die Schweiz

Folge 3: Sandro Zinggeler unterwegs im Val d`Isere im Kanton Neuenburg

16 Min.Folge vom 09.06.2024Ab 12

Sommerzeit - Grillzeit! Spitzenkoch Sandro Zinggeler besucht in jeder Folge eine andere Region in der Schweiz, trifft spannende Menschen und lernt regionale Spezialitäten kennen. Seine Herausforderung: Er weiß nicht, was ihn erwartet und welche Zutaten er für sein Grillgericht erhält.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Grill Club - Der Grill-Roadtrip durch die Schweiz
SAT.1
Grill Club - Der Grill-Roadtrip durch die Schweiz

Grill Club - Der Grill-Roadtrip durch die Schweiz

Alle 5 Staffeln und Folgen