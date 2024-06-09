Sandro Zinggeler unterwegs im Val d`Isere im Kanton NeuenburgJetzt kostenlos streamen
Grill Club - Der Grill-Roadtrip durch die Schweiz
Folge 3: Sandro Zinggeler unterwegs im Val d`Isere im Kanton Neuenburg
16 Min.Folge vom 09.06.2024Ab 12
Sommerzeit - Grillzeit! Spitzenkoch Sandro Zinggeler besucht in jeder Folge eine andere Region in der Schweiz, trifft spannende Menschen und lernt regionale Spezialitäten kennen. Seine Herausforderung: Er weiß nicht, was ihn erwartet und welche Zutaten er für sein Grillgericht erhält.
