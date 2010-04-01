Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hanna - Folge deinem Herzen

Folge 026

TelenovelaStaffel 2Folge 11vom 01.04.2010
43 Min.Folge vom 01.04.2010Ab 6

Hanna ist fassungslos, dass Alexandra ihren Job gekündigt hat, um in Maximilians Nähe zu sein. Beide bezichtigen sich, ihre Freundschaft verraten zu haben, beschließen dann aber erneut, sich auf privater Ebene von Maximilian fern zu halten. Doch dann bietet sich für Alexandra die Gelegenheit, Maximilian auf eine Geschäftsreise zu begleiten. Oskar sieht sich zu Höherem berufen, als nur als Restaurantmanager zu arbeiten. Doch Edith fordert von ihm, sich erst bei Castell Cuisine zu bewähren. Gitti verfolgt Johann, doch dessen vermeintliches Date entpuppt sich als beruflicher Termin: Johann hat seinen Probeabend als Sommelier bei Castell Cuisine. Ediths Beziehung zu Oskar belastet Dana. Ihre Angst wird noch größer, als sich herausstellt, dass Oskar der Gastgeber der geplanten Tauffeier für David ist.

