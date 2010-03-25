Hanna - Folge deinem Herzen
Folge 6: Folge 021
Hanna und Maximilian versuchen als Kollegen professionell miteinander umzugehen, doch als Hanna erfährt, dass nicht jeder mit ihrer Einstellung einverstanden ist, wird sie unsicher. Sie befürchtet, dass Maximilian sie nicht in seiner Nähe haben will. Oskar ist frustriert angesichts seiner fehlenden beruflichen Aussichten und des Elternglücks von Dana und Jonas. Als er einen Schritt auf Dana zugeht und sie ihm den Kontakt mit David verweigert, nutzt Oskar einen Moment, in dem er alleine mit dem Baby ist. Karls Besuch bei einem Optiker bestätigt seine Befürchtung, dass er eine Brille braucht. Doch Roberts Versuch, ihm das Ganze durch ein modisches Modell schmackhaft zu machen, geht nach hinten los. Karl wagt es nicht, sich Gudrun mit der neuen Brille zu zeigen, und der Einsatz seiner Nichte Lina sorgt für zusätzliche Verwirrung.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick