Hanna - Folge deinem Herzen
Folge 5: Folge 020
43 Min.Folge vom 24.03.2010Ab 6
Hanna freut sich über ihre neue Stelle bei Castell Cuisine, mit deren Hilfe sie den Fischerkrug retten will. Sie ahnt nicht, dass ihre Anstellung auf unerwarteten Widerstand stößt. Im Fischerkrug hingegen zeigen Hannas Bemühungen um eine neue Richtung erste Erfolge: Die Gäste sind nach anfänglicher Skepsis begeistert von ihren neuen Gerichten. Florian ist abgestoßen von seiner Entdeckung, dass Oskar und Edith ein Paar sind, weiß sich aber diese Entdeckung zunutze zu machen. Karl betätigt sich hingebungsvoll als Babysitter für den kleinen David - bis es wegen seiner nachlassenden Sehkraft zu einer folgenreichen Verwechslung kommt.
