Hanna - Folge deinem Herzen
Folge 10: Folge 025
Alexandra interpretiert den Moment zwischen Hanna und Maximilian falsch und beschließt eifersüchtig, um Maximilian zu kämpfen. Sie ergattert den Job als Marketingleiterin von Castell Cuisine. Als Hanna sie zur Rede stellt, gibt Alexandra vor, ihren Job in Hamburg verloren zu haben. Doch die Lüge fliegt schnell auf. Edith gerät unter Druck, denn Oskar sieht keinen Grund, länger in Schönroda zu bleiben. Als dann auch noch Florian erneut versucht, Edith wegen ihrer geheimen Affäre zu erpressen, entscheidet sie sich, öffentlich zu Oskar zu stehen - was Dana jedoch einen Moment früher mitbekommt, als Edith geplant hatte. Gitti will endlich herausfinden, was es mit Johanns geheimnisvoller Abendverabredung auf sich hat und verfolgt ihn heimlich.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick