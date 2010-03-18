Hanna - Folge deinem Herzen
Folge 1: Folge 016
Hanna ist glücklich, dass Alexandra sich entschieden hat, gemeinsam mit ihr den Fischerkrug aus der Krise zu wirtschaften. Doch das Gespräch mit der Bank verläuft nicht wie erhofft. Eine Begegnung mit Finn lässt Hanna jedoch wieder neuen Mut schöpfen. Zum Dank lädt sie den Jungen mit seinem Vater zum Abendessen ein - und staunt, als sich Maximilian als Vater von Finn entpuppt. Edith und Oskar versuchen, die Wogen zu glätten, die Oskars Entlassung verursacht hat, doch Dana, Caro und Jonas bleiben von Oskars Schuld überzeugt. Robert und Johann geraten in einen Streit über das Weinsortiment in Roberts Laden. Johann überredet Robert zu einer folgenschweren Wette.
