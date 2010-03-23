Hanna - Folge deinem Herzen
Folge 4: Folge 019
Maximilian ist überrascht, als Hanna sich um einen Job in der Küche von Castell Cuisine bewirbt, nachdem sie ihm gerade eindeutig klar gemacht hat, dass er sich von ihr fernhalten soll. Dennoch verschafft er ihr einen Platz in der Bewerbungsrunde, und Hanna gelingt es, den Chefkoch zu überzeugen, dass sie die Richtige für den Job ist. Unerwartet taucht Florian in Schönroda auf, weil er wieder einmal Geld braucht. Doch diesmal hält ihn Edith hin. Zwischen Oskar und Florian entwickeln sich Spannungen, und es dauert nicht lange, bis Florian herausfindet, was für eine Art von Verhältnis Edith und Oskar in Wirklichkeit haben. Während Robert und Alexandra sich geschäftlich näher kommen, stellt Gudruns Abreise Karl vor ganz neue Aufgaben: Er muss sich als Babysitter für den kleinen David bewähren.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick