Hanna - Folge deinem Herzen
Folge 3: Folge 048
Maximilian klärt Hanna über Alexandras Intrige auf. Hanna ist schockiert, aber Alexandra gelingt es, die Freundin kurz vor der Wiedereröffnung des Fischerkrugs auf ihren Zusammenhalt einzuschwören. Doch Hanna bleiben Zweifel an Alexandras Integrität. Gudrun ist zunächst erleichtert, als Johann zusagt, sie beim Radiointerview zu unterstützen. Doch dann macht er einen Rückzieher, und Gudrun versagt auch noch die Stimme. Lina ist empört, als sie erfährt, dass in Schönroda eine Jagd stattfindet. Auch Caro ist gegen die Jagd - bis sie mitbekommt, dass Florian daran beteiligt ist. Sie bietet an, Florian bei den Vorbereitungen zu unterstützen, in der Hoffnung, ihm dadurch näher zu kommen. Nach der Scheidung von Oskar sieht Jonas sich und Dana nun endlich frei für ein gemeinsames Leben, und so kommt er auf eine Idee, ihre Liebe zu besiegeln.
