Hanna - Folge deinem Herzen

Folge 053

TelenovelaStaffel 4Folge 8vom 12.05.2010
43 Min.Folge vom 12.05.2010Ab 6

Hanna und Maximilian genießen nach der gelungenen Restauranteröffnung verliebt einen Spontanausflug, doch sie haben nicht damit gerechnet, dass die verletzte Alexandra unter Oskars Einfluss zu härteren Bandagen greift - sie täuscht einen Selbstmordversuch vor. Dana stellt Jonas wegen des Kusses zur Rede, doch ihre Aussprache bleibt ergebnislos. Dana entschließt sich, Jonas ihre Liebe zu zeigen, indem sie für ihn singt. Gudrun hat die Opfer des Trickbetruges versammelt, doch Stefan schafft es nicht, die Leute zu einer Klage zu bewegen. Gudrun übernimmt das Ruder und kann die Leute umstimmen und der erhofften Klage den Weg bahnen.

