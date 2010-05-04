Hanna - Folge deinem Herzen
Folge 2: Folge 047
Hanna glaubt Maximilian, dass er nichts mit der Kolumne gegen den Fischerkrug zu tun hat, während Alexandra es schafft, ihn von seinem Verdacht, sie hätte die Kolumne geschrieben, abzubringen. Erst als Maximilian erkennt, dass Alexandra mit Finns Geburtsdatum auch sein Passwort kennt, wird ihm klar, dass sie doch die Schuldige ist. Karl ergattert versehentlich in einem Handwerker-Portal einen Großauftrag von Edith Castellhoff. Das überfordert seine Ich-AG erheblich, aber Edith überzeugt ihn mit einer Schilderung ihres eigenen Werdegangs, Herausforderungen anzunehmen. Linas Scharade, dass sie nicht auf Jungs steht, sorgt in ihrer Familie für Gesprächsstoff, während Lina mit gemischten Gefühlen erkennt, dass Florian sie schlagartig nur noch als Kumpel behandelt.
