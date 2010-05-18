Hanna - Folge deinem Herzen
Folge 11: Folge 056
Maximilian freut sich auf den Segeltörn mit seinem Sohn. Weniger erfreulich findet er, dass Hanna nicht mitkommen kann, dafür aber seine Noch-Ehefrau und deren Lebensgefährte. Edith hat durchschaut, dass Oskar und Alexandra hinter ihrem Rücken intrigieren. Aus Enttäuschung will sie Maximilian informieren. Doch als sie erkennt, dass sie Alexandra brauchen könnte, um Hanna von Maximilian zu trennen, schweigt sie. Stefan möchte, dass Gudrun für sein Sozialprojekt arbeitet. Gudrun will aus Rücksicht auf Karl nicht zusagen, obwohl sie der Job schon interessiert. Dana erkennt, dass Jonas enttäuscht ist über ihr mangelndes Bekenntnis zu ihrer Beziehung. Sie beschließt, Freunde und Familie mit einem Familienfoto zu überraschen. Die gemeinsame Fotosession wird zu einer romantischen Versöhnung.
