Hanna - Folge deinem Herzen
Folge 15: Folge 060
43 Min.Folge vom 25.05.2010Ab 6
Zwischen Hanna und Maximilian kommt es zu einem heftigen Streit, den sie wegen Finns Geburtstag zunächst nicht klären können. Einzig Alexandra ist glücklich, dass sie für Hanna als beste Freundin wieder sehr wichtig geworden ist. Denn Hanna muss schmerzlich erkennen, dass Maximilian seine dreizehn Ehejahre nicht einfach verdrängen kann. Und Maximilian ist tief erschüttert, als Finn bei seiner Geburtstagsparty öffentlich seinen Herzenswunsch verkündet. Karl und Gudrun erleben als Großeltern ihren zweiten Frühling, während Lina und Florian erkennen, dass Liebe gar nicht so einfach ist.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick