Hanna - Folge deinem Herzen
Folge 12: Folge 057
Als Maximilians Noch-Ehefrau Maja ungeplant in Schönroda auftaucht, nutzt Edith den Streit der Eheleute, um Maja glauben zu lassen, dass Maximilian sie immer noch liebt. Hanna freut sich auf ein schönes Essen mit Maximilian - und steht plötzlich Maja gegenüber. Alexandra ist überzeugt, dass Edith sie bei Hanna verraten hat. Im Glauben, dass ihre Freundschaft für immer zerstört ist, entscheidet sie sich, Hanna vor Edith und Oskar zu warnen und aus Schönroda zu verschwinden. Doch als Hanna immer noch freundlich mit ihr umgeht, kehrt Alexandra ihre Intentionen wieder um. Dana glaubt auf dem richtigen Weg zu sein, indem sie Jonas ein intensives Familiengefühl gibt. Auch Florian ist erleichtert, dass zwischen ihm und Lina wieder alles in Ordnung ist, doch es kommt erneut zu Missverständnissen. Gudrun gibt zu, dass sie sich den von Stefan angebotenen Job nicht zutraut, doch gestärkt von Karl vertraut sie auf ihre Talente und sagt zu.
