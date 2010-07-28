Hanna - Folge deinem Herzen
Folge 1: Folge 091
In ihrer Fassungslosigkeit und tiefen Verletztheit nach Oskars Enthüllung bricht Hanna mit Alexandra. Auch Gitti kann ihr nicht verzeihen. Nur Robert gibt der am Boden zerstörten Alexandra Halt. Um nicht nur das hilflose Opfer von Oskars übler Intrige zu sein, konfrontiert Hanna ihn damit, was nicht nur Oskar beeindruckt, sondern auch Maximilian. Während Edith und Richard sich näher kommen, kümmert Maximilian sich um seine Familie und entscheidet, den anstehenden Scheidungstermin mit Maja abzusagen. Stefan hingegen erteilt Romy eine endgültige Absage, weil seine Gedanken nur um Hanna kreisen. Romy sieht ihre Niederlage ein und verabschiedet sich endgültig aus Schönroda.
