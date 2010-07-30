Hanna - Folge deinem Herzen
Folge 3: Folge 093
Hanna wird von Oskar massiv unter Druck gesetzt: Wenn es ihr nicht gelingt, binnen vierundzwanzig Stunden 400.000 Euro aufzutreiben, gehört der Fischerkrug ihm. Hanna setzt Himmel und Hölle in Bewegung, um das Geld aufzutreiben, und glaubt, mit Maximilian den Retter in der Not gefunden zu haben. Zu Karls Erstaunen hat Dana die Flucht nach vorne angetreten und Jonas statt eines Geständnisses einen Heiratsantrag gemacht. Dana schwört Karl darauf ein, mit der Lüge zu leben und Jonas die Wahrheit nicht zu verraten. Während Lina weiterhin Distanz zu Florian hält, plagen Caro ganz andere Sorgen. Mit Robert als Ersatzlehrer für den verreisten Johann will Caro in kürzester Zeit ihr Wein-Wissen verbessern, um so bei Marcel in Frankreich zu punkten.
