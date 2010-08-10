Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hanna - Folge deinem Herzen

Folge 100

TelenovelaStaffel 7Folge 10vom 10.08.2010
Folge 100

Hanna - Folge deinem Herzen

Folge 10: Folge 100

42 Min.Folge vom 10.08.2010Ab 6

Hanna glaubt, der Lösung für die ungeklärten Todesumstände ihrer Mutter näher gekommen zu sein, als Maximilian in Elisabeth sein ehemaliges Kindermädchen erkennt. Doch Edith gelingt es, weitere Nachforschungen zu "Lissy" zu unterbinden. Oskar entscheidet sich, Alexandras Erpressung nicht nachzugeben. Er schickt die Abrissbagger zum Fischerkrug und setzt so dem Abschiedsessen, zu dem Hanna und Gitti ihre Lieben versammelt haben, ein jähes Ende. Caro hat kein Verständnis für Marcels Eifersucht, denn sie musste davon ausgehen, dass Marcel nicht mehr an ihr interessiert war. Nach einer Aussprache beschließen Caro und Marcel jedoch, ihrer Liebe noch eine Chance zu geben.

