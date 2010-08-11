Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hanna - Folge deinem Herzen

Folge 101

TelenovelaStaffel 7Folge 11vom 11.08.2010
Folge 101

Folge 101Jetzt kostenlos streamen

Hanna - Folge deinem Herzen

Folge 11: Folge 101

43 Min.Folge vom 11.08.2010Ab 6

Hanna weiß nicht wie ihr geschieht, als Oskar ihr kampflos das Feld überlässt und den Fischerkrug zurückgibt. Sie teilt ihr Glück vor Maximilians Augen mit Stefan, der ihr nachfolgend eine Liebeserklärung macht. Hannas Verwirrung steigt, als ihr auch Maximilian gesteht, dass er sich immer noch nach ihr sehnt. Oskar verkauft Edith seinen erzwungenen Rückzug aus dem Resort-Projekt als selbstloses Liebes-Opfer, zieht dann jedoch noch einen letzten Trumpf aus dem Ärmel. Er initiiert einen Gasanschlag auf den Fischerkrug - nicht ahnend, dass sich Hanna zum geplanten Zeitpunkt der Explosion in dem Gebäude aufhält. Caro erkennt ihre wahren Gefühle für Jonas und lässt ihren Traumprinzen Marcel ziehen.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Hanna - Folge deinem Herzen
Telenovela
Hanna - Folge deinem Herzen

Hanna - Folge deinem Herzen

Alle 9 Staffeln und Folgen