Hanna - Folge deinem Herzen

Folge 105

TelenovelaStaffel 7Folge 15vom 17.08.2010
43 Min.Folge vom 17.08.2010Ab 6

Hanna bedankt sich bei ihrem wahren Lebensretter Maximilian und erfährt so von dessen Verdacht, dass das Gasleck im Fischerkrug kein Unfall war. Bei der Wiedereröffnung des Fischerkrugs kommen sich Hanna und Maximilian sehr nahe und kämpfen gegen die Versuchung an, sich zu küssen - nicht ahnend, dass sie dabei von Maja beobachtet werden. Edith wirft Oskar wütend aus der Villa, ohne ihm die Chance zu geben, sich zu erklären. Oskar muss feststellen, dass er Edith verloren hat. Gitti gefällt es überhaupt nicht, dass Mira so ungezwungen mit Johann flirtet. Sie flüchtet sich in eine Notlüge, die ungeahnte Konsequenzen hat.

